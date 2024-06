Euro 2024: il Portogallo vince di rimonta, 2-1 al 92' alla Repubblica Ceca

Euro 2024: il Portogallo vince di rimonta, 2-1 al 92' alla Repubblica Ceca.

La pioggia battente a Lipsia e il muro eretto in campo dalla Repubblica Ceca non fermano Cristiano Ronaldo ed il Portogallo nella prima giornata del Gruppo F: finisce 2-1 in rimonta per i lusitani che così raggiungono in vetta la Turchia che ha battuto la Georgia.

L'eroe della serata è il giovanissimo Francisco Conceicao in gol al 2' minuto di recupero del secondo tempo, tre minuti dopo l'ingresso in campo.

