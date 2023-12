EURO 2024 Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania

Euro 2024: Italia con Spagna, Croazia e Albania.

Sono stati sorteggiati i gironi di Euro 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. L'Italia di Luciano Spalletti, inserita in quarta fascia, è finita nel Gruppo B assieme a Spagna, Croazia e Albania.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: