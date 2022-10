EURO 2024 Euro 2024 San Marino in sesta fascia Domani alle 12 i sorteggi di Euro 2024 fase finale in Germania

Euro 2024 San Marino in sesta fascia.

A Francoforte i sorteggi dei gironi di qualificazione ad Euro 2024 San Marino sarà inserito in sesta fascia, come Andorra e Liechtenstein, gruppo a 6 squadre. Tra queste non potranno esserci Germania (già qualificata alla fase finale in quanto paese ospitante), Italia, Croazia, Olanda e Spagna. Queste ultime saranno infatti inserite in un gruppo da cinque squadre, essendo impegnate prossimamente nelle fasi finali di UEFA Nations League. È proprio il ranking maturato al termine della più giovane delle competizioni continentali a determinare i coefficienti d’ingresso e le fasce di sorteggio: così, se in prima fascia è concreta la possibilità di incrociare Portogallo o Belgio, tutta Europa si augura di evitare Francia ed Inghilterra – associate alla seconda fascia. La formula prevede 7 gironi da 5 squadre e 3 con 6. Le prime due di ciascun girone andranno direttamente a Germania 2024 che vede già qualificati di diritto i padroni di casa in quanto paese organizzatore. Gli ultimi tre posti sui 24 a disposizione verranno assegnati attraverso i play off di Nations League. Il via alla fase a gironi il 23 marzo per chiudersi il 21 novembre. Ospiti d'onore della cerimonia di Francoforte Jurgen Klinsmann, Karl Heinz Riedle, Gianluca Zambrotta e Demetrio Albertini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: