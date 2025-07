Euro 2025, Cristiana Girelli: "Siamo pronte a fare una grande gara"

Vigilia di Italia - Inghilterra per le Azzurre, con Cristiana Girelli che parla del prossimo importante impegno della nazionale:

"L'attesa è sempre la parte un po' più difficile, soprattutto quando la posta in palio diventa sempre più importante, però siamo concentrate, ci stiamo allenando bene, siamo pronte a fare una grande gara e speriamo di arrivare prontissime con tutti i dettagli preparati, ma ne sono sicura, affrontiamo l'Inghilterra fortissima, lo sappiamo".

"Sono campionesse d'Europa in carica, quindi è una squadra sicuramente molto forte. Però come ogni squadra ha il suo punto debole, è vero che con la Svezia hanno sofferto, però sono riuscite a riportare la partita in parità e poi andare ai rigori. Cercheremo di sfruttare al meglio le nostre qualità, soprattutto in primis, quindi cercheremo di giocare il nostro calcio e provare a mettere in difficoltà sicuramente".

"Non partiamo favorite, è vero, perché sulla carta possiamo esserlo e probabilmente anche tra le quattro semifinaliste possiamo esserlo, perché parliamo di campionessa del mondo, campionessa d'Europa e la stessa Germania che ha più titoli d'Europa. Quindi sicuramente do ragione a quelli che ci indicano come sfavorite, però poi il calcio va giocato sul campo, non sulla carta. Sulla carta ovviamente lo siamo sfavorite, però saremo pronte a dare tutto. E quando l'Italia mette tutto è sempre un po' più dura per gli altri".

"Sicuramente segnare è sempre una grandissima gioia, specialmente se poi sono gol importanti che aiutano al risultato per la squadra. In questo momento ovviamente sto pensando a segnare, se poi mi porta il titolo di capocannoniere sarei ovviamente molto molto felice, però in questo momento sto pensando solo a raggiungere una finale che sarebbe qualcosa di davvero incredibile. E se sono i miei gol a portare l'Italia sarei molto felice, ma la cosa principale è vincere. Chiunque possa segnare. Per quanto riguarda quell'altra cosa che non riesco neanche a pronunciare sinceramente, non ci sto minimamente pensando. Ovviamente non sono ipocrita, se poi dovessi leggere il mio nome tra le convocate sarebbe una soddisfazione enorme, però in questo momento non ci sto assolutamente pensando. Sono molto concentrata al domani e il domani significa preparare la partita con l'Inghilterra e cercare di aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile per raggiungere questa finale"