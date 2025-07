CALCIO FEMMINILE Euro 2025: il gol capolavoro di Girelli non basta all'Italia per battere il Portogallo Grandissimo gol della calciatrice della Juventus. Azzurre che si giocheranno la qualificazione ai quarti nell'ultima partita contro la Spagna che ha superato 6-2 il Belgio.

Un gol capolavoro di Cristiana Girelli non basta all'Italia di Soncin per superare il Portogallo. La vittoria avrebbe qualificato le azzurre ai quarti di finale con una giornata di anticipo. Tutto rimandato all'ultima sfida contro la fortissima Spagna, ma le Azzurre hanno saputo regalare belle sorprese. Per quanto riguarda la sfida con il Portogallo, l'Italia va in vantaggio con Severini, rete annullata per posizione di fuorigioco. Poi nella ripresa il gol a giro di Cristiana Girelli fa saltare il banco e sognare le azzurre. Un grandissimo gol per la calciatrice della Juventus. Il Portogallo pareggia all'80', in questo caso è il var a dare una mano, rete annullata, ma Gomes all'89' ristabilisce la parità che lascia aperto il discorso qualificazione.

La Spagna fa la Spagna e travolge il Belgio 6-2. La partita dura 50 minuti, il tempo della resistenza del Belgio che subisce la rete dopo 22 con Putellas. Il Belgio ha subito la forza di pareggiarla sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Vanhaevermaet. Le spagnole tornano in vantaggio con Paredes al 39' e chiudono sul 2-1 il primo tempo. Nella ripresa nuova parità con Eurlings. Poi la Spagna dilaga. Gonzalez Rodriguez per il 3-2 con una conclusione da dentro l'area. Il 4-2 è di Caldente sugli sviluppi di un calcio d'angolo risolto dalla giocatrice dell'Arsenal. Pina e ancora Putellas per il definitivo 6-2 che lancia la Spagna ai quarti di finale, contro la l'Italia per decidere prima o seconda posizione e soprattutto passaggio del turno delle Azzurre.

