Euro 2025: Islanda-Finlandia apre l'Europeo. Domani il debutto dell'Italia

La caccia all'Inghilterra inizierà ufficialmente questa sera alle 18. Le Leonesse sono le campionesse in carica, dopo i titolo vinto in casa appena tre anni fa contro la Germania. Ad aprire l'Europeo di calcio femminile, in Svizzera, sarà la partita del girone A tra Islanda e Finlandia. La partita inaugurale è in programma all'Arena Thun. Sono 16 le squadre partecipanti divise in quattro gironi, dove le prime due classificate di ciascuno girone si qualificherà ai quarti di finale. La prima giornata dell'Europeo femminile si concluderà in serata con Svizzera – Norvegia.

Dal 1984 sono 21 le nazionali che hanno partecipato ad almeno una edizione dell'Europeo. Italia e Norvegia sono le due nazionali che contano, con 13 presenze, il maggior numero di partecipazione. Tra i paesi al debutto ci sono Polonia e Galles. La Germania è la nazionale più vincente con ben otto titoli su 11 edizioni. Tedesche seconde nel 2022. A livello statistico, l'Italia conta due finali giocate, nel 1993 e nel 1997 con due sconfitte contro Norvegia e Germania. La fase a gironi si chiuderà il 13 luglio. L'Italia debutterà domani contro il Belgio. Quarti al via dal 16 luglio, semifinali il 22 e 23, poi finalissima a Basilea il 27 luglio.