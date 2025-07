Euro 2025: la Germania batte la Francia ai rigori

La Germania è la quarta semifinalista degli Europei femminile dopo aver superato la Francia ai rigori. Germania in dieci dal 13' per il rosso a Hendrich. Il vantaggio francese lo firma su rigore Geyoro. La Germania raggiunge il pari con Nusken al 25 '. Le tedesche hanno l'occasione del sorpasso con un calcio di rigore che Nusken non trasforma. Dopo i supplementari il passaggio del turno si decide ai rigori, dopo un errore a testa, ad oltranza è decisiva la parata di Berger su Sombath. Germania in semifinale dove sfiderà la Spagna mercoledì, mentre martedì toccherà all'Italia di Soncin contro le campionesse in carica dell'Inghilterra.