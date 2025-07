CALCIO FEMMINILE Euro 2025, le Azzurre sfiorano l’impresa: Inghilterra in finale al 119’ Italia femminile avanti con Bonansea, poi la rimonta inglese tra recupero e supplementari. Il ct Soncin: “Uscire così fa male, ma le ragazze devono essere orgogliose”.

Euro 2025, le Azzurre sfiorano l’impresa: Inghilterra in finale al 119’.

Un sogno – così come definito dalle ragazze – durato più di 95 minuti, poi il brusco risveglio in una mezz'ora supplementare che lascia spazio a dolore, rammarico ma anche orgoglio. L'Italia di Andrea Soncin è stata a un passo da compiere un'impresa da tramandare ai posteri: eliminare le campionesse d'Europa in carica dell'Inghilterra e tornare a giocare una finale a distanza di 28 anni.

Nonostante l'evidente superiorità delle Tre Leonesse, l'Italia interpreta la sfida nel migliore dei modi cercando di far male in contropiede. E cosi, poco dopo la mezz'ora, Cantore scambia con Caruso e mette dentro, Girelli sfiora soltanto ma sul secondo palo c'è Barbara Bonansea che aggancia e fulmina Hampton firmando l'1-0 delle Azzurre. Che poi tornano a rintanarsi, soffrendo il giusto e difendendo con ordine. La “sliding door” del match a 5 dal 90' quando Severini non riesce ad alzare il pallone dopo la corta respinta di Hampton: sarebbe stato 2-0 e ultimo atto assicurato. Invece, niente di tutto questo. Vengono concessi addirittura 7 minuti di recupero e – al sesto – un'incerta Giuliani non trattiene il cross, la giovanissima Agyemang si avventa ed è ancora una volta la ragazza della provvidenza per l'Inghilterra, dopo aver già segnato alla Svezia: 1-1 e si va ai supplementari.

Entrambe le squadre sono sfinite, l'Italia non riparte più ma anche le inglesi non sembrano far male. Al 119' però il direttore di gara concede un rigore generoso per la trattenuta di Severini su Mead. Giuliani fa il miracolo respingendo il penalty di Kelly ma non può nulla sulla ribattuta della giocatrice del Manchester City, che fa 2-1 e trascina l'Inghilterra alla seconda finale europea consecutiva. Al fischio finale sono lacrime di rabbia per qualcosa che poteva essere ma non lo è stato, per un soffio. Restano però gli applausi meritatissimi per delle ragazze che hanno comunque riscritto la storia.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: