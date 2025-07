Euro 2025: Olanda ok. La Francia batte l'Inghilterra

Il girone D è di certo tra i più interessanti di questo Europeo femminile con Francia, Olanda e le campionesse in carica dell'Inghilterra. Alle quali si aggiunge la debuttante Galles. Nel complesso l'Olanda non ha grandi problemi e supera le gallesi con un netto 3-0, anche se la rete che sblocca la partita arriva solo nel recupero del primo tempo con una bella conclusione a giro dell'attaccante del Manchester City Vivianne Miedema. Nella ripresa è la calciatrice dell'Arsenal Victoria Pelova a raddoppiare con un destro da dentro l'area di rigore. Il definitivo 3-0 porta la firma dell'attaccante del Barcellona Esmee Brugts con un colpo di testa da posizione defilata al termine di una prolungata azione olandese passata anche per una traversa piena centrata. L'Olanda s'impone 3-0.

Francia – Inghilterra è una super sfida. Hanno la meglio le transalpine che la sbloccano dopo 35 minuti. Cascarino che scappa via sulla destra per poi servire al centro Marie-Antoinette Katoto che deve di fatto solo appoggiare in fondo alla rete. Il raddoppio tre minuti più tardi con una grandissima azione di Sandy Baltimore. La giocatrice del Chelsea fa tutta da sola, si libera in area di rigore per poi sistemare il pallone e concludere a giro. La rete dell'Inghilterra arriva solo nella ripresa all'86' con Keira Walsh che sugli sviluppi di un calcio d'angolo conclude in porta e accorcia. La Francia vince 2-1.