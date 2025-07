CALCIO FEMMINILE Euro 2025, Soncin: "Potevamo gestire meglio", Girelli: "Dobbiamo essere più mature"

Nel dopo partita di Italia - Portogallo le considerazioni di Andrea Soncin e Cristiana Girelli:

"C'è stata una grossa reazione da parte del Portogallo, - ha detto il ct Andrea Soncin - noi sicuramente potevamo gestire meglio diversi palloni, un po' più di scaltrezza. La reazione più di enfasi emotiva del Portogallo che di organizzazione ha portato tanti palloni buttati dentro l'area di rigore, quindi potevamo sicuramente essere più aggressive in avanti per cercare di prevenire questi palloni lanciati così a creare confusione. Di sicuro abbiamo avuto anche le occasioni per fare il secondo dopo il pareggio, quindi c'è stata un'ulteriore reazione da parte delle ragazze e questo è un aspetto molto estremamente positivo.

"Potevamo anche perdere questa partita, - ha ricordato Cristiana Girelli - quindi dobbiamo migliorare sicuramente, dobbiamo avere un po' più di esperienza, un po' di maturità che abbiamo avuto anche col Belgio, che probabilmente questa partita un po' ci è mancata, però ti ripeto, l'umore della squadra c'è, non è che siamo devastate, è l'umore di una squadra che ovviamente si è vista pareggiare l'ultimo minuto, però ha la consapevolezza che venerdì può ancora decidere il suo futuro".

