CALCIO FEMMINILE Euro 2025: Svezia prima nel girone D con il 4-1 alla Germania Tedesche in vantaggio poi rimontate dalle svedesi che chiudono al primo posto. Germania da seconda nei quarti. La Polonia supera la Danimarca la sfida per evitare l'ultimo posto.

Svezia – Germania era la sfida che valeva il primo posto nel gruppo C. Le scandinave s'impongono 4-1 sulle tedesche che per prime vanno in vantaggio. La partita si sblocca dopo 7 minuti con Brand con una conclusione da dentro l'area. Il pari della Svezia non tarda ad arrivare. Passano cinque minuti e Blackstenius firma l'1-1. Servita sulla trequarti punta la porta e poi segna il pari. Al 25' il sorpasso svedese con Holmberg al termine di un'azione che porta il difensore alla conclusione, che deviata supera il portiere avversario. La Germania resta in dieci per il rosso a Wamser che para sulla linea di porta con la mano. Sul dischetto si presenta Rolfo che manda le squadre negli spogliatoi sul 3-1. Nella ripresa il definitivo 4-1 di Hurtig nel finale di partita. Svezia che sfiderà nei quarti la seconda del girone D.

Nell'altra partita del gruppo la Polonia supera 3-2 la Danimarca. Polacche in rete con Padilla al 13' e Pajor al 20'. Nella ripresa la Danimarca accorcia al 59' con Thomsen. Alla Danimarca viene annullato il gol del pari con il var, poi il tris polacco con Wiankowska, prima del definitivo 3-2 di Bruun che rende meno pesante il ko.

