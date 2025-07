CALCIO FEMMINILE Euro 2025: vincono Islanda e Norvegia nel gruppo A

La partita d'apertura degli Europei femminili in Svizzera è nel segno della Finlandia che si aggiudica i primi tre punti del girone A grazie alla rete Kosola nella ripresa. Gara nel complesso equilibrata, segnata sicuramente dal cartellino rosso ad Antonsdottir che in sei minuti, nella ripresa, riceve due cartellini gialli lasciando l'Islanda in inferiorità numerica. Al 70' arriva la grande rete di Kosola. La calciatrice del Malmoe si sistema il pallone in area di rigore poi a giro supera il portiere avversario. Basta questo gol per conquistare il primo successo.

Nell'altra partita del girone, la Svizzera cede 2-1 contro la Norvegia. Le elvetiche sbloccano la gara al 28' con Riesen. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte è rapida a girare in porta un pallone vagante in area di rigore. La sfera tocca il palo prima di entrare in rete. Nella ripresa la rimonta norvegese. Al 54' Ada Hegerberg segna la rete del pari sugli sviluppi di un calcio d'angolo con un imperioso colpo di testa in anticipo sull'uscita del portiere. La rimonta norvegese si completa al 58' quando la deviazione di Stierli vale il 2-1 scandinavo. Prima della fine Hegerberg potrebbe firmare la prima doppietta di questo europeo, ma il calcio di rigore della calciatrice del Lione termina fuori. La Norvegia vince 2-1.

