Euro 24: manca Mbappè, Francia-Olanda finisce 0-0.

Francia e Olanda non vanno oltre lo 0-0 a Lipsia nella seconda partita del Gruppo D degli Europei. Entrambe vittoriose all'esordio, restano in vetta alla classifica del girone in attesa dell'ultima giornata. Mbappè resta in panchina dopo l'infortunio al naso.

Austria batte la Polonia 3-1, rilancia le proprie ambizioni di qualificazione nel gruppo D e mette nei guai la Polonia di Robert Lewandowski che a meno di miracoli è fuori dall'Europeo.

Oggi si giocano Georgia-Repubblica Ceca alle 15, Turchia-Portogallo alle 18 e Belgio-Romania alle 21.

