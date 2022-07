EURO DONNE Euro donne: disfatta Italia, la Francia ne fa 5

Euro donne: disfatta Italia, la Francia ne fa 5.

Esordio da incubo per l'Italia del calcio femminile negli Europei in Inghilterra. Le azzurre, mai in partita, hanno perso 5-1 (5-0) contro la Francia in una partita della prima giornata del girone D.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: