EUROPEI Euro Donne: molta Francia nell'esordio contro l'Italia La nazionale di Milena Bertolini incassa 5 reti nel primo tempo. Nella ripresa il gol di Martina Piemonte.

Non è un bell'esordio quello d'Italia di Milena Bertolini agli Europei inglesi. L'avversario era la Francia, di qualità superiore rispetto alle Azzurre, che nel primo tempo si trovano già sotto 5-0. Il rammarico è per come sono arrivati i gol delle transalpine. Dopo 9 minuti il vantaggio della Francia con Sara Gama che sbaglia il disimpegno e per Grace Geyoro è davvero facile battere Giuliani. Tre minuti più tardi il raddoppio è di Marie-Antoinette Katoto.

L'attaccante del Paris-Saint Germain si trova nella stessa identica situazione precedente. Azzurre prese in contropiede, si crea una sorta di 3 contro 3, con Gama costretta a chiudere sull'esterno, il cross deviato non è però così insidioso. Giuliani non è perfetta nella respinta, la palla a due passi per Katoto che fa 2-0. L'Italia fatica ad accorciare e anche nel breve, in prossimità dell'area di rigore, permette troppo alla Francia, che ha molta qualità. Il 3-0 lo firma Delphine Cascarino. La centrocampista del Lyon si accentra e lascia partire la conclusione che batte Giuliani.

Prima della fine di tempo diventa la partita di Geyoro. La 25enne francese firma altre due reti per una splendida tripletta. Al 40' Geyoro si lancia nello spazio, velocissima salta anche Giuliani e fa poker Francia. Allo scadere il 5-0 e hat-trick con una sorta di rigore in movimento nella larga difesa azzurra. Risultato pesante dopo i primi 45 minuti. Nella ripresa Martina Piemonte segna il primo gol dell'Italia in questa edizione dell'Europeo. Molta Francia, certo, ma anche poca Italia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: