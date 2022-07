Euro Donne: oltre 68 mila tifosi per il debutto dell'Inghilterra

Con l'arbitro spagnolo Marta Huerta De Aza anche l'italiana Francesca Di Monte come assistente.

È già un'edizione da ricordare. L'europeo si apre con i 68871 spettatori dell'Old Trafford, nuovo record per una partita di Euro Femminile. L'Italia debutterà domenica contro la Francia. L'Europeo ha già perso una delle sue stelle, la spagnola Alexia Putellas, il pallone d'oro è out per la rottura del crociato. Le padrone di casa puntano a un Europeo da assolute protagoniste, ma faticano con l'Austria, anche se il gol arriva dopo 15 minuti con Bethany Mead. La calciatrice dell'Arsenal la sblocca con un pallonetto, la difesa libera, ma la goal line technology segnala la rete.

Nel recupero del primo tempo l'occasione per il raddoppio con Hemp che trova la grande risposta di Zinsberger. Nella gara di debutto dell'Europeo femminile c'è anche spazio per il var per giudicare un presunto tocco di mano in area inglese sul quale si lascia proseguire. Basta l'1-0 alle inglesi per vincere la prima partita. Buon debutto per la nazionale guidata dalla ct olandese Sarina Wiegman, tecnico campione d'Europa in carica proprio con l'Olanda nel 2017. Nella gara di apertura anche un po' di Italia con Francesca Di Monte, guardalinee nella quaterna della sfida.