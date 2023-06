NAZIONALE ITALIANA Euro U21: Italia-Norvegia 0-1, azzurri eliminati

Euro U21: Italia-Norvegia 0-1, azzurri eliminati.

Finisce il sogno dell'Italia agli Europei U21: gli azzurrini perdono contro la Norvegia per 1-0 e salutano sia la competizione continentale che le Olimpiadi del 2024. Decisiva la rete di Botheim al 65'. Traversa clamorosa di Cambiaghi nel finale. Inutile la contemporanea vittoria della Francia per 4-1 con la Svizzera, con quest’ultima che si qualifica per aver segnato una rete in più degli italiani nella classifica avulsa.

"È stata una partita strana, nel primo tempo bene, poi nella ripresa abbiamo preso quel gol e abbiamo cominciato a forzare. Non è andata certamente come volevamo. Sinceramente le prestazioni mi pare che ci siano state". Paolo Nicolato è l'immagine della delusione al termine di Italia-Norvegia, una sconfitta costata all'Under 21 l'eliminazione dall'Europeo, con due sconfitte in tre partite del girone. Cosa mai accaduta da quando nel torneo è stata introdotta la fase a gironi. "Chi è arrivato dalla Nazionale maggiore ha fatto la sua prestazione, ma anche qui il livello è alto, sono tutti giocatori di qualità" ha aggiunto il tecnico.

Alla domanda sulla possibile ultima gara da allenatore degli Azzurrini, Nicolato ha poi risposto: "Abbiamo fatto un grande percorso in ogni caso, di queste cose parlaremo a tempo debito".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: