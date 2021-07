ITALIA - INGHILTERRA Euro2020: la Scozia tifa Italia, Mancini come Braveheart

Domani sera a Wembley, gli azzurri potranno contare sul sostegno della Scozia, storica rivale dell'Inghilterra, che si è già schierata apertamente per la Italia - Inghilterra.

Da ieri sui social c'è una mobilitazione di massa per inviare messaggi di auguri a Jorginho e compagni, mentre oggi sono scesi in campo anche i principali quotidiani scozzesi, che dedicano la prima pagina all'immagine di Roberto Mancini in versione Braveheart.

Questi alcuni titoli: "Salvaci Roberto, sei la nostra... speranza finale!", "Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni" e l'augurio "Domenica Peroni e Pizza".

