Euro2024: Inghilterra in finale con la Spagna, Olanda battuta 2-1

Inghilterra si è qualificata per la finale di Euro 2024 battendo 2-1 l'Olanda nella seconda semifinale giocata a Dortmund. Domenica la nazionale inglese sfiderà la Spagna per il titolo continentale. Sull'1-1, decide una rete di Watkins allo scadere. Gli Orange erano andati in vantaggio al 9' con una rete capolavoro di Simons, poi il pareggio di Kane su rigore.

