SERIE C Eurogol di Cargnelutti ma l'Imolese rimonta il Fano Prosegue la cavalcata dell'Imolese di Roberto Cevoli. I romagnoli superano 2-1 in rimonta il Fano con le reti nella ripresa di Polidori su rigore e Stanco.

Al Fano non basta il gol dell'anno di Cargnelutti, l'Imolese rimonta e vola in classifica. Il match del “Mancini” è equilibrato con occasioni da una parte e dall'altra. Dopo soli 2 minuti annullato il vantaggio della squadra di Roberto Cevoli: Torrasi serve Provenzano che mette dentro ma il direttore di gara ferma tutto per l'off-side del numero 24 ospite. Come detto, dopo 8 minuti la partita si sblocca con un vero e proprio capolavoro. Cargnelutti vede Siano fuori dai pali, non ci pensa due volte e calcia da oltre 60 metri. La traiettoria diventa imprendibile per l'estremo difensore dell'Imolese, il Fano passa in vantaggio con l'eurogol del suo terzino destro.

Alessandrini non ci crede, tutta la panchina esulta per una delle reti più belle dell'intero campionato. Ci sono, però, ancora 80 minuti da giocare e i romagnoli non ci stanno: Morachioli va in diagonale e centra in pieno il palo con Meli che non avrebbe potuto nulla. Dall'altra parte, invece, Cargnelutti sembra averci preso gusto. Questa volta ci prova da 30 metri costringendo Siano a rifugiarsi in corner con un intervento plastico. Ancora più bella la parata del 34' quando Carpani la indirizza sotto la traversa ma il numero 1 di Cevoli salva tutto. Non è da meno il collega del Fano Meli che prima smanaccia male il traversone poi però si supera sul tentativo a botta sicura del solito Morachioli.





Primo tempo giocato a ritmi altissimi, il secondo non è da meno. Il Fano potrebbe chiuderla dopo 10 minuti, Ferrara apparecchia per Baldini che grazia l'Imolese sparando alle stelle più di un rigore in movimento. E allora i rossoblu ne approfittano: ribaltamento di fronte, Polidori da pochi passi trova la mano di Zigrossi. Doppia beffa per i marchigiani: espulsione per doppia ammonizione e calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Polidori è perfetto, non sbaglia e ristabilisce la parità. Dopo l'1-1 non succede più nulla fino al 78' quando Tonetto crossa sul secondo palo, torre di Polidori per Stanco che in tuffo batte Meli e firma il sorpasso Imolese. Si sblocca in campionato l'ex Cittadella in un momento decisivo. Protagonista assoluto Polidori: discesa sulla destra, sterzata ad eludere il difensore ed altro miracolo di Meli sulla conclusione all'angolo basso del 9. Il Fano non ha più le forze per reagire, tre punti d'oro per la formazione del tecnico sammarinese.



