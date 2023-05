Europa, Conference League fuori le finaliste

Solo la Roma partirà dal vantaggio maturato nella gara di andata con il Bayern Leverkusen. Si parte dal gol del talento del vivaio Bove che il tecnico giallorosso Josè Mourinho schiererà tItolare anche stasera. La Juventus ha evitato la sconfitta all'andata solo al 97° con il gol di Gatti. I bianconeri sono attesi a Siviglia capace di alzare questo trofeo sei volte dal 2005 – 2006 ad oggi, ultimo trionfo proprio contro l'Inter di Conte dove a Colonia gli spagnoli si imposero per 3-2. Massimiliano Allegri non può sbagliare, resta l'unica competizione dove i bianconeri sono ancora in corsa.

Compito molto complicato per la Fiorentina in Conference League. I viola devono andare a vincere a Basilea, almeno con un gol di scarto per andare ai supplementari, due o più per passare il turno direttamente. In tutti gli altri casi saranno gli svizzeri a centrare la finale.