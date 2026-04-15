EUROPA E CONFERENCE LEAGUE Europa in salita: Bologna e Fiorentina chiamate all'impresa Bologna e Fiorentina hanno già un piede e mezzo fuori dalle competizioni. Il Bologna è chiamato a ribaltare il 3-1 subito al Dall'Ara, la Fiorentina al Franchi deve rimontare il 3-0 con il quale il crystal Palace si è imposto all'andata

Europa in salita: Bologna e Fiorentina chiamate all'impresa.

Serata complicata per non dire impossibile per le italiane di Europa e Conference League. Il Bologna si prepara ad una trasferta di grande intensità contro una delle squadre inglesi più aggressive e organizzate del panorama europeo. I Villans hanno vinto dieci delle prime undici partite nella competizione in questa stagione. Considerando che, le uniche altre due squadre con un simile record hanno poi sollevato il trofeo, i segnali sono decisamente positivi per i padroni di casa.

Per gli inglesi si profila così la seconda semifinale europea nelle ultime tre stagioni, grazie anche alle 15 vittorie nelle ultime 17 partite europee giocate in casa con tanto di otto successi consecutivi Per i rossoblù sarà fondamentale restare compatti, reggere l’urto iniziale e provare a colpire negli spazi lasciati, sofferenza, concentrazione e grande disciplina tattica. La squadra di Vincenzo Italiano è chiamata a ribaltare il 3-1 subito all'andata al Dall'Ara e senza lo squalificato Lucumi.

Sfida altrettanto delicata per la Fiorentina, che affronta il Crystal Palace. I viola hanno raggiunto la semifinale in tutte e tre le precedenti partecipazioni alla Conference League, ma per proseguire questa straordinaria striscia dovrà riuscire per la prima volta a qualificarsi dopo aver perso all'andata con tre gol di scarto. I viola, va sottolineato sono il primo club a tagliare il traguardo delle 50 partite disputate questa competizione. Al Franchi per poterne aggiornare questo score in positivo servirà più che un'impresa.

Il Palace arriverà carico a Firenze dopo aver vinto nettamente l’andata per 3-0, Inoltre, la vittoria in rimonta per 2-1 contro il Newcastle in Premier League domenica scorsa ha ulteriormente rafforzato il morale della squadra. Due partite, un solo tema: la sfida tra due filosofie di calcio. Da una parte l’intensità inglese, dall’altra l’organizzazione italiana.

Per Bologna e Fiorentina è una notte che può pesare sul percorso europeo e sulla crescita internazionale delle due squadre, in un confronto che dirà molto sul livello del calcio italiano con il rischio elevatissimo che nessun club bianco-rosso-verde parteciperà ad una semifinale europea.

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