EUROPA LEAGUE Europa League: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma

Europa League: agli ottavi sarà derby Bologna-Roma.

Sarà derby italiano agli ottavi di Europa League: l'urna di Nyon ha estratto il doppio confronto tra Bologna e Roma. Due sfide sicuramente affascinanti, che penalizzano però l'Italia in ottica ranking. I giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini – che hanno saltato i play-off in virtù dell'ottava posizione conquistata nella fase campionato – se la vedranno con i rossoblu di Vincenzo Italiano, che proprio ai play-off hanno eliminato i norvegesi del Brann con un doppio 1-0. Gara d'andata in programma al Dall'Ara giovedì 12 marzo, ritorno sette giorni più tardi all'Olimpico.

Questi invece gli altri accoppiamenti: Ferencvaros-Braga, Panathinaikos-Real Betis, Genk-Friburgo, Celta Vigo-Lione, Stoccarda-Porto, Nottingham Forest-Midtylland, Lille-Aston Villa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: