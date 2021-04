QUARTI Europa League: Ajax - Roma 1-2

La Roma in Europa League come l'Atalanta in Champions. Come i nerazzurri di Gasperini lo scorso 9 dicembre, anche la squadra di Fonseca conquista la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il risultato finale di 2-1 per gli ospiti premia il loro cuore e la maggiore lucidità e intraprendenza.

[Banner_Google_ADS]

L'Ajax era andato in vantaggio al 38' Ajax: Cristante provava a pressare alto la palla, che finiva a Diawara il quale sbagliava il retropassaggio innescando Klaassen. Uno-due in area con Tadic e gol dello stesso Klaassen per l'1-0 degli olandesi. Incertezza anche di Mancini che temporeggiava troppo sull'autore della rete. l pari, quattro minuti dopo il rigore neutralizzato a Tadic, arriva al 12' st grazie a Lorenzo Pellegrini al 57'. Il capitano giallorosso segnava direttamente su calcio di punizione, sebbene la sua esecuzione non fosse stata irresistibile: conclusione angolata ma Scherpen si faceva sfuggire clamorosamente il pallone tra le mani che finiva in rete per l'1-1. Bella l'esecuzione di Ibanez (proprio lui che aveva provocato il rigore atterrando Tadic) a 3' dalla fine per la rete della vittoria: sugli sviluppi di calcio d'angolo il brasiliano ex Atalanta raccoglieva un pallone spizzato da Klaassen e incrociava col sinistro, mandando il pallone nell'angolo più lontano. Ed era il sigillo a una vittoria meritata, con il siparietto, negli istanti finali, di un raccattapalle che, per la stizza, scagliava un pallone addosso a Calafiori che doveva effettuare una rimessa laterale.



I più letti della settimana: