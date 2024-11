COPPE EUROPEE Europa League: bene la Lazio, solo un pari per la Roma. Perde la Fiorentina

Europa League: bene la Lazio, solo un pari per la Roma. Perde la Fiorentina.

Nella quarta giornata di Europa League la Lazio batte 2-1 all'Olimpico il Porto ed è prima in classifica, mentre la Roma pareggia 1-1 in Belgio contro l'Usg. Nella terza di Conference la Fiorentina perde 2-1 a Cipro contro l'Apoel. Genoa-Como 1-1 in Serie A. E stasera c'è Lecce-Empoli. Domani il derby Juventus-Torino.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: