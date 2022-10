Europa League: cade la Roma, pareggio della Lazio; Fiorentina vince in Conference

Europa League: cade la Roma, pareggio della Lazio; Fiorentina vince in Conference.

La Roma cade 1-2 all'Olimpico contro il Betis nella terza giornata di Europa League e resta ferma al terzo posto in classifica nel Gruppo C. I giallorossi la sbloccano dopo 34' con un penalty di Dybala, ma vengono subito raggiunti dalla conclusione da fuori di Rodriguez (40'). Nel secondo tempo i ritmi calano e le squadre sembrano quasi accontentarsi del pari, ma all'88' arriva la beffa: un gran colpo di testa di Luiz Henrique stende i ragazzi di Mou e li inguaia in ottica passaggio del turno. Nel finale rosso diretto per Zaniolo, che non ci sarà al ritorno.

La Lazio non va oltre lo 0-0 in casa dello Sturm Graz. Alla Merkur-Arena è stata una sfida combattuta ma con poche occasioni da gol con la squadra di Sarri che si è resa pericolosa solo nel finale e una volta rimasta in superiorità numerica per l'espulsione di Gazibegovic. Di Pedro e Immobile le occasioni migliori per la Lazio con un gol annullato al centravanti per fuorigioco. Dopo tre giornate Lazio a quota 4 punti come lo Sturm Graz.

Arriva la prima vittoria della Fiorentina nella Conference League. La Viola riesce a espugnare Edimburgo grazie alle reti di Mandragora e Kouamé nel primo tempo e Jovic nella ripresa: grazie anche all’uomo in più, convincente vittoria 3-0 sugli Hearts e la squadra di Italiano scavalca proprio gli scozzesi in classifica con quattro punti. Nell’altra partita del girone è 0-0 tra RFS e Basaksehir.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: