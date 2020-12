EUROPA LEAGUE Europa League: combinazioni favorevoli potrebbero qualificare il Milan ai sedicesimi Contro il Celtic questa sera ore 18.55 torna Stefano Pioli in panchina dopo aver superato il covid

No Ibra, si Pioli. Il Milan ha la grande possibilità questa sera di garantirsi la tranquillità di viaggiare verso i sedicesimi senza grossi rischi. Il gruppo H vede 3 squadre in lizza per 2 posti: il Lilla, il Milan e lo Sparta Praga. Già stasera con una vittoria i rossoneri e i francesi sarebbero già qualificati senza attendere l'ultimo turno. Pioli, non fa pensieri a lungo termine, ma pensa ad una partita alla volta.

C'è da battere il Celtic a San Siro senza fare troppi calcoli e senza pensare a cosa accade sugli altri campi. Oltre agli indisponibili Ibra e Leao, Pioli farà un piccolo turnover : riposeranno Romagnoli e Bennacer, Rebic unica punta con Hauge, Calhanoglu, e Castillejo a supporto.

Nel servizio Stefano Pioli, allenatore Milan

