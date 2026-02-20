Europa League e Conference, sorridono Bologna e Fiorentina
Rossoblù vincono 1-0 a Bergen contro il Brann. Viola travolgenti: 3-0 allo Jagiellonia in Polonia.
Serata europea positiva per Bologna e Fiorentina. Nei playoff di Europa League i rossoblù di Vincenzo Italiano espugnano 1-0 il campo del Brann a Bergen, mettendo un’ipoteca sul passaggio del turno in vista del ritorno al Dall’Ara. Decisivo Castro al 9’ con un diagonale mancino che vale il suo primo gol nella competizione. Provvidenziale Skorupski nel primo tempo con due interventi ravvicinati che blindano il vantaggio.
In Conference League la Fiorentina domina 3-0 in casa dello Jagiellonia Białystok. Dopo un primo tempo equilibrato, i viola dilagano nella ripresa: Ranieri sblocca su corner al 53’, Mandragora raddoppia con una punizione magistrale e Piccoli chiude i conti su rigore. Un successo netto che avvicina gli ottavi di finale.
[Banner_Google_ADS]