EUROPA LEAGUE Europa League: esame spagnolo per Inter e Roma A Nyon sono stati sorteggiati gli ottavi di Europa League. Avversarie spagnole per entrambe le italiane: l'Inter contro il Getafe, la Roma contro il Siviglia dell'ex ds giallorosso Monchi. Andata il 12 marzo, ritorno il 19.

Dopo le trasferte nelle fredde Bulgaria e Belgio, doppio esame di spagnolo per Inter e Roma negli ottavi di finale di Europa League. L'urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: i neroazzurri di Antonio Conte se la vedranno con il Getafe, rivelazione dell'ultimo anno e mezzo in Liga. La squadra dell'area metropolitana di Madrid ha eliminato nei sedicesimi l'Ajax che la passata stagione ha fatto tremare mezza Europa: 2-0 all'Alfonso Perez e sconfitta indolore ad Amsterdam per 2-1. Poteva andare sicuramente peggio per Lukaku e compagni, vista la presenza di Manchester United e Bayer Leverkusen ma il Getafe è una squadra cinica e rognosa, sicuramente difficile da affrontare. Andata a San Siro il 12 marzo, ritorno in Spagna il 19.

Dovrà affrontare il percorso inverso, invece, la Roma. I giallorossi di Fonseca hanno pescato il Siviglia dell'ex ds Monchi. Gli andalusi sono tra le formazioni più ostiche in campo europeo, come dimostrato dalle 3 affermazioni consecutive proprio nella ex Coppa UEFA, dal 2013 al 2016. Quarto posto in campionato e ottavi conquistati con un doppio pareggio contro il Cluj. Decisivo, quindi, l'1-1 in Romania per la squadra allenata da Lopetegui che potrà contare anche su una vecchia conoscenza del calcio italiano come l'ex Milan Suso.

Negli altri ottavi di finale occhi puntati su Rangers-Leverkusen e Lask-Manchester United. Equilibrate, invece, le sfide tra Olympiacos e Wolverhampton, Basaksehir e Copenaghen, Wolfsburg e Shakhtar Donetsk. Deve ancora conoscere il suo avversario il Basilea: sarà una tra Eintracht Francoforte e Salisburgo, rinviata a questa sera per il forte vento.





Questi tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Istanbul Basaksehir-Copenhagen

Olympiacos-Wolverampton

Rangers-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk​​​​​​​

INTER-Getafe​​​​​​​

Siviglia​​​​​​​-ROMA

Eintracht o Salisburgo​​​​​​​-Basilea​​​​​​​

LASK​​​​​​​-Manchester United​​​​​​​​​​​​​​



