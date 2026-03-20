Europa League, il Bologna elimina la Roma: 4-3 dopo i supplementari
All’Olimpico decide Cambiaghi al 110’: rossoblù ai quarti contro l’Aston Villa, giallorossi fuori.
Sarà il Bologna a volare ai quarti di Europa League. I rossoblù vincono il derby italiano contro la Roma con un rocambolesco 4-3 dopo i tempi supplementari, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena all’Olimpico, davanti a oltre 60 mila spettatori.
Dopo un primo tempo vivace, sbloccato da Rowe e riequilibrato da N’Dicka, il Bologna chiude avanti grazie al rigore trasformato da Bernardeschi. Nella ripresa Castro sembra indirizzare il match, ma la Roma reagisce con orgoglio: Malen accorcia su rigore e Pellegrini firma il 3-3 che porta la gara ai supplementari.
Nell’extra time regna l’equilibrio, ma nel secondo tempo supplementare arriva l’episodio decisivo: Cambiaghi, servito da Dallinga, trova l’angolo vincente e firma il gol qualificazione. Nel finale proteste giallorosse per un contatto in area non sanzionato.
Il Bologna festeggia così una qualificazione di prestigio e affronterà l’Aston Villa nei quarti. Si chiude invece amaramente il cammino europeo della Roma, eliminata a marzo per il secondo anno consecutivo.
[Banner_Google_ADS]