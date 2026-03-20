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Europa League, il Bologna elimina la Roma: 4-3 dopo i supplementari

All’Olimpico decide Cambiaghi al 110’: rossoblù ai quarti contro l’Aston Villa, giallorossi fuori.

Europa League, il Bologna elimina la Roma: 4-3 dopo i supplementari.

Sarà il Bologna a volare ai quarti di Europa League. I rossoblù vincono il derby italiano contro la Roma con un rocambolesco 4-3 dopo i tempi supplementari, al termine di una sfida spettacolare e ricca di colpi di scena all’Olimpico, davanti a oltre 60 mila spettatori.

Dopo un primo tempo vivace, sbloccato da Rowe e riequilibrato da N’Dicka, il Bologna chiude avanti grazie al rigore trasformato da Bernardeschi. Nella ripresa Castro sembra indirizzare il match, ma la Roma reagisce con orgoglio: Malen accorcia su rigore e Pellegrini firma il 3-3 che porta la gara ai supplementari.

Nell’extra time regna l’equilibrio, ma nel secondo tempo supplementare arriva l’episodio decisivo: Cambiaghi, servito da Dallinga, trova l’angolo vincente e firma il gol qualificazione. Nel finale proteste giallorosse per un contatto in area non sanzionato.

Il Bologna festeggia così una qualificazione di prestigio e affronterà l’Aston Villa nei quarti. Si chiude invece amaramente il cammino europeo della Roma, eliminata a marzo per il secondo anno consecutivo.

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