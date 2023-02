Europa League: inizio difficile per Juve e Roma

Europa League amara per Juventus e Roma. I bianconeri non sono andati oltre il pareggio casalingo (1-1) con il Nantes: dopo il vantaggio di Vlahovic, nella ripresa sono stati raggiunti dai francesi. La Roma è invece stata sconfitta 1-0 in trasferta dal Salisburgo: decisivo un gol a due minuti dallo scadere.

Le cose sono andate meglio in Conference League dove la Fiorentina ha vinto 4-0 in trasferta contro il Braga e la Lazio, seppur in 10 per quasi tutta la gara, ha superato 1-0 il Cluj con gol decisivo di Ciro Immobile.