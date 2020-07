Europa League: Inter e Roma conoscono già le possibili avversarie

A Nyon tempo di sorteggi anche per l'Europa League, dove saranno impegnate dagli ottavi Inter e Roma. I nerazzurri di Antonio Conte, in caso di successo contro il Getafe, troveranno ai quarti la vincente tra Rangers e Bayer Leverkusen mentre la Roma, impegnata negli ottavi in gara secca contro il Siviglia, se la vedrà con Olympiacos o Wolverhampton.

Questi gli accoppiamenti di Europa League:

Wolfsburg/Shakhtar - Eintracht Francoforte/Basilea

Lask/Man. United - Basaksehir/Copenaghen

Inter/Getafe - Rangers/Bayer Leverkusen

Olympiacos/Wolves - Siviglia/Roma