L'Inter batte 2-1 il Leverkusen a Dusseldorf e vola in semifinale d'Europa League. Reti tutte nei primi 25 minuti: Barella e Lukaku per i nerazzurri, Havertz per i tedeschi. L'arbitro concede 2 rigori all'Inter, ma poi col var li converte in punizioni per il Leverkusen. I nerazzurri troveranno in semifinale la vincente della sfida di stasera Donetsk-Basilea. Avanza anche il Manchester United, che elimina il Copenhagen per 1 a 0.