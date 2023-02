Europa League: la Juventus ospita il Nantes, la Roma va a Salisburgo

Dopo i 15 punti di penalizzazione in campionato, l'Europa League è diventato l'obiettivo principale della stagione della Juventus. Perché aprirebbe le porte alla qualificazione in Champions League in caso di vittoria, perché consentirebbe ai bianconeri di alzare nuovamente un trofeo in Europa 27 anni più tardi. E nella cavalcata alla Champions 95/96 la “Vecchia Signora” eliminò in semifinale proprio il Nantes, avversario in questi spareggi di Europa League. Si parte domani dal “sold out” dello Stadium per la gara d'andata – ore 21 – ritorno tra una settimana alle 18.45 in Francia. I gialloverdi sembrano sulla carta un avversario abbordabile: tredicesimi in Ligue 1, con alcuni problemi di formazione. Ma c'è da dire anche che i ragazzi allenati dall'ex giocatore Antoine Kombouarè vengono da due vittorie di fila. Così come la Juventus, dopo il 3-0 alla Salernitana e l'1-0 alla Fiorentina. Un'iniezione di fiducia per la squadra e per Massimiliano Allegri, chiamato a tenere alto il morale e portare dei risultati. Europa League e Coppa Italia sono due belle vetrine, sul quale puntare. Il tecnico bianconero potrebbe riproporre il tridente visto domenica, con Chiesa-Vlahovic-Di Maria. Tornano Cuadrado e Bonucci - non al 100% - nulla da fare per Miretti, Pogba e Milik ancora ai box.

In Europa League, domani, tocca anche alla Roma di Josè Mourinho impegnata in Austria contro il Salisburgo (ore 18.45). In Conference League, invece, ci sono altre due squadre italiane impegnate: la Fiorentina, che gioca alle 18.45 contro i portoghesi del Braga, e la Lazio, di scena alle 21 all'Olimpico contro i rumeni del Cluj.

Nel servizio la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, allenatore Juventus