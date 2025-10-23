EUROPA LEAGUE Europa League : La Roma ospita il Viktoria Plzen e non può sbagliare I giallorossi devono far dimenticare la sconfitta con l'Inter in campionato

Europa League : La Roma ospita il Viktoria Plzen e non può sbagliare.

Quella con i cechi è una partita nettamente a portata della squadra di Gasperini chiamata a far dimenticare in fretta la sconfitta con l'Inter in campionato. La Roma si rituffa in Europa League competizione in cui i giallorossi vogliono recitare un ruolo da protagonisti e per farlo devono alzare il ritmo. Questa sera la Roma non può sbagliare per diversi motivi, a cominciare dal fatto che sarà l'ultima dal coefficiente di difficoltà medio/basso, prima di affrontare, in Europa League, squadre di buon livello come Rangers Glasgow, i danesi del Midtjylland, Celtic Stoccarda e Panathīnaïkos. Dopo la sconfitta nella seconda giornata all'Olimpico con il Lilla, sarebbe deleterio per Dybala e compagni non strappare questa sera il risultato pieno. Tra l'altro la Joya non segna da oltre 8 mesi, e l'argentino ha assolutamente bisogno di bloccarsi. Gasperini potrebbe schierarlo nel 3-4-2-1 con El Shaarawy , alle spalle di Dovbyk. Roma – Viktoria Plzen Olimpico di Roma ore 21 arbitra il turco Meler.



