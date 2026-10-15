Europa League: Milan a Salisburgo, Juventus dal Celta Vigo. In Conference, l'Atalanta riceve il Pafos

Dopo i tracolli di Champions League tocca alle coppe minori tenere alto l'onore della Serie A, o almeno regalare qualche punto in ottica qualificazione e ranking. In Europa League c'è la doppia trasferta: il Milan va a Salisburgo per sbloccare lo zero in classifica, mentre la Juventus, attualmente prima nel mega-girone per differenza reti grazie al 5-0 all'esordio sul Nec Nimega, è dal Celta Vigo. Un avversario non proprio brillante, in questo avvio di stagione: in Liga sono arrivati 5 pari e una sola vittoria in 8 turni, in coppa invece è partito con un ko a Cipro, contro l'Omonia. Occasione da sfruttare dunque per una Juve che in campionato stenta a trovare continuità, col successo pre sosta sull'Atalanta che è anche l'unico delle ultime 4 giornate.

Spalletti sembra avere un paio di dubbi: davanti a Vicario, più Kelly che Bremer nel terzetto con Kalulu e Gatti; in fascia destra, più McKennie che Nico Gonzalez nella linea con Koopmeiners, Sarr e Cambiaso. L'attacco sembra il reparto già deciso, con Kolo Muani in panchina e Woltemade supportato da Conceiçao e Alajbegovic. In Conference League invece è la prima assoluta: l'Atalanta, che dopo tre sconfitte in fila è rientrata dalla sosta battendo il disastrato Venezia, riceve i ciprioti del Pafos. Sarri dovrebbe affidarsi a un 4-2-3-1, con Elmas, De Ketelaere e Rowe a supporto di Scamacca.







