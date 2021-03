OTTAVI Europa League: Milan dal Manchester United, Roma riceve lo Shakhtar

Manchester United-Milan è il massimo offerto da questi ottavi di Europa League. Due squadre dal passato glorioso e in cerca di risalita dopo anni di magre, entrambe seconde in campionato all'inseguimento di una concittadina favorita. Ma se il derby con l'Inter ha ridimensionato i rossoneri – comunque in ripresa dopo il periodo no - il successo sul sin lì imbattibile City ha dato ulteriore vigore alle certezze dei Red Devils. Che visto il -11 dai cugini quasi sicuramente non vinceranno la Premier in Europa League, però, sono i favoriti n°1. All'Old Trafford tanti assenti, su ambo i lati. Pioli recupera Tonali ma, oltre a Calhanoglu, Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Mandzukic, sarà privo pure di Theo Hernandez, fermato dalla gastrointerite. Romagnoli invece è tra i convocati, ma non è al meglio. Scelte obbligate sia davanti, dove oltre a Leao c'è solo il classe 2001 Tonin, che in fascia difensiva. Dove dovrebbe essere confermato Dalot, reduce dal gol di Verona. Allo stesso tempo, Solskjaer sarà senza elementi cardine come De Gea, Rashford e Pogba, mentre Cavani e Van de Beek sono in forse.

Avversario complicato pure per la Roma, che invece parte in casa: c'è lo Shakhtar, che come lo United è retrocesso dalla Champions – facendo fuori l'Inter - e da anni è una certezza nelle coppe europee. Anche grazie a Fonseca, arrivato a Roma dopo tre stagioni – e tre doppiette Coppa-Campionato ucraini – alla guida degli arancioneri. Senza Dzeko e Veretout, in attacco dovrebbero esserci Mkhitaryan e Pellegrini a supporto di Borja Mayoral, mentre Diawara e Cristante si giocano il posto in mediana accanto a Villar, con Karsdorp e Spinazzola in fascia.

