Europa League: niente miracolo, eliminato il Napoli

L'Arsenal ha battuto il Napoli 1-0 nel ritorno dei quarti di Europa League e si è qualificato alla semifinale, dove incontrerà il Valencia.

Passa anche al San Paolo (0-1) e il Napoli esce dall'Europa League. E' l'ultima squadra italiana ad alzare bandiera bianca nelle competizioni europee ma per passare il turno ci sarebbe voluta una vera e propria impresa che gli azzurri non riescono a realizzare. L'Arsenal, forte del vantaggio di due gol acquisito la settimana scorsa nella gara d'andata, non soffre il ritorno di fiamma degli avversari e accede alle semifinali senza troppi patemi.