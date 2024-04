Europa League: Olimpico di Roma sold out per il Milan L'Atalanta parte da un risultato molto importante ma non rassicurante. Il Liverpool ha le carte in regola per ribaltarla

Ormai non è certamente una novità l'Olimpico sold-out, si tratta di una costante dell'era Friedkin. Saranno 66mila le anime che assisteranno questa sera al ritorno dei quarti di finale di Europa League con i giallorossi in vantaggio per un gol a zero, quello realizzato a San Siro da Mancini.

C'è poco da girarci intorno, il Milan deve ribaltare la sentenza dell'andata e per farlo ha bisogno del miglior Rafa Leao e non certo l'opaca versione vista a San Siro una settimana fa. Il miglior uomo di Pioli del momento è senza dubbio Samuel Chukwueze, potrebbe essere lui l'elemento di disturbo per far perdere equilibri alla Roma che invece, al contrario con la cura De Rossi, sembra molto equilibrata ed efficace. La Roma perde Cristante per squalifica rispetto all'andata, il tecnico lo sostituirà con chi ha il giallorosso sulla pelle esattamente come lui. Si tratta di Edoardo Bove tenuto a riposo nel match poi interrotto con l'Udinese a causa del malore accusato da Ndicka che non sarà ovviamente della partita ma fortunatamente sta meglio e tornerà presto in campo, scongiurata ogni complicazione. L'altro assente in casa Roma è Azmoun, nel Milan fuori Kalulu, Kjaer e Pobega. Si gioca questa sera ore 21, arbitra il polacco Marciniak.

E veniamo alla Dea. Vietata la teoria della formalità. Quando giochi con il Liverpool nulla può essere sottovalutato. Se i Red trovano un gol nel primo tempo, si riapre tutto. I Gasperini boys hanno fatto un Picasso ad Anfield e adesso devono solo rifinire il quadro. Tutto passa dal non commettere sbavature di nessun tipo di fronte ad una squadra più forte che ha trovato una giornata no all'andata. Fuori Scalvini, per Klopp indisponibili Matip e Thiago. Si gioca questa sera alle 21 arbitra il francese Letexier.

