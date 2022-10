Europa League: pareggi per Lazio e Roma

Lazio e Sturm Graz chiudono sul 2-2 il quarto turno di Europa League (gruppo F), con i padroni di casa costretti a giocare tutta la ripresa in 10 per l'espulsione di Lazzari nel recupero del primo tempo. A segno Immobile dal dischetto e Pedro per la Lazio, doppietta del danese Boving per gli austriaci, che così rimontano due volte lo svantaggio. Finisce 2-2 anche Feyenoord-Midtjylland ed il girone vede quattro squadre appaiate a 5 punti, con la Lazio terza per differenza reti.

Pari anche per la Roma che non va oltre l'1-1 a Siviglia e tiene in vita il discorso qualificazione, mentre il Betis, con 180 minuti d'anticipo, si assicura il secondo posto. Gli spagnoli, ora, giocheranno solo per il primato del gruppo C, mentre ai giallorossi serviranno obbligatoriamente sei punti nelle prossime gare con Helsinki e Ludogorets per continuare il cammino europeo. La rete di Canales nel primo tempo poteva dare il colpo di grazia ai giallorossi nel bollente stadio 'Villamarin', ma Belotti risponde a inizio ripresa.

