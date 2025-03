Europa League ritorno ottavi: Roma e Lazio partono con un leggero vantaggio

Con l'abolizione dei gol in trasferta neanche la Lazio può sentirsi al riparo, l'1-2 del match di andata in Repubblica Ceca con il Viktoria Plzen è un ottimo punto di partenza che garantisce i due risultati su tre ai biancocelesti, naturalmente avvantaggiati e favoriti ma non ancora ai quarti di Europa League. All'Olimpico la squadra di Baroni dovrà giocare senza fare calcoli e soprattutto provando a mettersi alle spalle il mezzo passo falso compiuto in campionato lunedi con l'Udinese che ha consentito alla Juventus di non subire il sorpasso in classifica. L'aria di Eurropa League ha prodotto fino ad ora effetti positivi sulla Lazio che non deve e non può sbagliare questa sera ore 18.45 in casa con il Viktoria Plenz come detto già battuto nel match di andata.

Stesso punteggio per la Roma, ma il coefficiente di difficoltà dei giallorossi è decisamente più alto. Anche la squadra di Ranieri parte dal 2-1 a favore ottenuto all'Olimpico in quell'occasione traboccante di entusiasmo e colorato in ogni angolo di giallorosso ma è palese che l'ostacolo Atletico Bilbao è nettamente più arduo. Al San Mames, che i tifosi baschi promettono di far diventare un inferno, si giocherà anche l'atto finale di questa competizione, ecco perchè la squadra di Ernesto Valverde tiene particolarmente a restare in corsa. Non c'è alcun dubbio che Dybala e compagni, se vogliono uscire con i quarti in mano dal San Mames, devono giocare una grande partita non certo di contenimento ma di aggressione. La Roma deve dimenticare di avere un piccolo vantaggio