EUROPA LEAGUE Europa League, Roma a Bologna con l'emergenza in attacco Fuori in quattro, Gasperini si affida ancora a Malen e Pellegrini. Svilar: "Le notti europee regalano emozioni speciali"

Roma - Bologna, atto stagionale secondo, ma stavolta con qualcosa di molto più importante in palio: i quarti di finale di Europa League. Detto di un Bologna che si aggrappa alla competizione continentale per provare a dare un senso a un'annata sottotono, ma che arriva comunque da tre successi in campionato nelle ultime cinque, i giallorossi sono ancora in corsa su due fronti, almeno per quanto riguarda i propri obiettivi.

Se in Serie A la squadra di Gasperini, pur tra risultati altalenanti, è ampiamente in lizza per la Champions League, in campo internazionale c'è la voglia di provare a riscattare la finale di Europa League persa nel 2023 ai rigori, una ferita ancora aperta per chi resta di quel gruppo, tra cui il Mile Svilar: "Si cerca sempre a vincere - commenta il portiere in conferenza -, poi le notti europee danno emozioni speciali. Cercheremo di fare tutto passo a passo e provare a passare questo turno, poi vedremo".

Per la Roma sarà ancora emergenza in attacco. Tra infortunati più gravi e meno gravi, cronici e dell'ultimo minuto, a Bologna, per l'andata, mancheranno Dybala, Soulé, Dovbyk e Ferguson, mentre El Shaarawy è rientrato in gruppo da poco e non è ancora al massimo. Per questo, Gasperini si affiderà nuovamente a Malen, con Pellegrini a supporto: "Noi in attacco siamo in emergenza da tempo - afferma l'allenatore -. Numericamente, rispetto all'andata di campionato abbiamo perso cinque giocatori, poi di attaccanti veri come Malen, in questo momento, ci sono Vaz, che è anche un ragazzo giovanissimo appena arrivato, e Arena, che è ancora più giovane e non può essere neanche in lista Uefa, come Venturino. Come detto prima, però, i numeri offensivi sono migliorati. Su questo cerchiamo di completarci, su questo cerchiamo di giocare le nostre gare e di fare i nostri risultati, come stiamo facendo".

