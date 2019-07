Europa League, Semprini : ”cerchiamo sempre di giocarla”. Perrotta: ” la chiamata del Tre Penne mi onora”

Interviste a Matteo Semprini e Francesco Perrotta

Gli ultimi due arrivati in casa Tre Penne Matteo Semprini e Francesco Perrotta hanno giocato una buona partita. Perrotta, con un dito della mano fratturato e con pochi allenamenti nelle gambe ha retto 90 minuti nel ruolo di terzino destro. I due saranno punti fermi del Tre Penne 2019-2020. Dopo Fiorita, Murata, Folgore e Libertas si dice orgoglioso della chiamata del Tre Penne ed è pronto a rilanciarsi per disputare un’altra stagione da protagonista. Semprini - ha dichiarato- che ha scelto il Tre Penne per il gioco che chiede e vuole Stefano Ceci.