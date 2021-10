Europa League: sfida a squadre Mosca, Lazio ok e Napoli ko

Nella seconda giornata di Europa League, la Lazio batte 2-0 la Lokomotiv Mosca, riscatta la sconfitta di Istanbul e vola al secondo posto del gruppo F. Gara dominata in lungo e in largo dai capitolini, che la sbloccano con un colpo di testa di Basic (13') e la chiudono al 38' con un tocco da pochi passi di Patric. Al 64' traversa di Pedro. Unica nota stonata l'infortunio a Immobile, costretto a uscire al 40' per un indurimento alla coscia destra.

Passo falso invece del Napoli. Nel secondo turno del Gruppo C la squadra di Spalletti perde 2-3 con lo Spartak Mosca e incassa la prima sconfitta stagionale. Al Maradona Elmas sblocca subito la gara dopo 13", poi l'espulsione di Mario Rui (29') rovina tutto. Nella ripresa i russi ribaltano il risultato con Promes (55' e 90') e Ignatov (81'). Rosso anche a Caufriez (82'). Nel finale non basta la rete di Osimhen (94').