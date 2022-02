Europa League: soddisfatti Gasperini e Spalletti, rammarico per Sarri

Nella serata di Europa League con tre italiane in campo. Vince l'Atalanta contro l'Olympiacos, pari per il Napoli a Barcellona e sconfitta per la Lazio con il Porto.

Sentiamo i rispettivi allenatori: Gian Piero Gasperini, Luciano Spalletti e Maurizio Sarri.

