EUROPA LEAGUE Europa League: sorteggiate le avversarie di Juventus e Milan Per i bianconeri insidie spagnole con Real Sociedad e Celta Vigo, i rossoneri pescano il Benfica e due inglesi. Deciso anche il cammino dell'Atalanta in Conference League, dove - per la prima volta - ci sarà anche una squadra di Andorra, l'Inter Escaldes.

Europa League: sorteggiate le avversarie di Juventus e Milan.

“Retrocesse” in Europa League, per Juventus e Milan si apre comunque l'occasione di ben figurare in campo internazionale. Il primo assaggio della nuova edizione della seconda coppa europea lo si ha avuto sempre a Monaco, 24 ore più tardi dei sorteggi di Champions. Entrambe inserite in prima fascia, le due squadre italiane hanno conosciuto il loro destino in questa competizione. Decisamente più abbordabile il cammino della Juventus: i bianconeri di Luciano Spalletti affronteranno Real Sociedad, Rennes, Omonia e N.E.C in casa e AZ Alkmaar, Ferencvaros, Celta Vigo e Hapoel Beer-Sheva in trasferta. Doppia insidia spagnola, dunque, per la Juve che proprio oggi ha dovuto fare i conti con l'assenza forzata per quasi tre mesi della stellina Kenan Yildiz, costretto ad operarsi al piede sinistro. Percorso più complicato invece per il Milan: i rossoneri si ritroveranno invece Benfica, Ferencvaros, Sunderland e Ararat-Armenia in casa oltre a Olympiacos, Salisburgo, Bournemouth e Levski Sofia in trasferta. Derby lusitano per il tecnico Amorim – leggenda dello Sporting – e spauracchio inglese.

Saranno 6 le partite dell'Atalanta nella League Phase di Conference League: la Dea, dopo aver eliminato l'Hapoel Tel Aviv ai play-off, se la vedrà con il Pafos, il Kairat Almaty e il Mjallby in casa. Lontano da Bergamo, poi, bella sfida ad Amsterdam contro l'Ajax più il Borac Banja Luka e il Riga. Ai play-off di Conference storia è fatta per Andorra e Gibilterra con Inter Club d'Escaldes e Lincoln Red Imps direttamente qualificate alla fase campionato.



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