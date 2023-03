Europa League: vittoria per Roma e Juventus

Doppio successo in Europa League per le squadre italiane nell'andata degli ottavi di finale. La Roma ha superato 2-0 all'Olimpico la Real Sociedad con gol di El Shaarawi e Kumbulla. La gara di ritorno è in programma il 16 marzo a San Sebastian.

La Juventus ha avuto la meglio con il minimo scarto (1-0 con rete di Di Maria) sul Friburgo a Torino. Allegri torna così a vincere una partita internazionale allo Stadium, la seconda su cinque stagionali dopo il Maccabi Haifa, ma non ipoteca ancora la qualificazione, perché bisognerà giocarsela in Germania fra una settimana.

Vittoria anche per la Fiorentina che ha superato in casa 1-0 (gol di Barak) i turchi del Sivasspor in Conference League.

