Europei 2022, Germania in finale: Popp elimina la Francia

In una semifinale in bilico fino in fondo i gol li fa tutti la Germania e quelli nella porta giusta bastano per andare a contendere il titolo all'Inghilterra. Doppietta di Popp – ora capocannoniere con Mead a quota 6 – 2-1 alla Francia e tedesche in finale: non una novità, visto che nelle ultime 11 edizioni è successo 9 volte (con un solo ko nel '95 contro la Norvegia).

Popp subito sul pezzo con la punizione spinta in angolo da Peyraud-Magnin, che può far poco invece quando Huth scambia con Brand e crossa per la sua n°11, che scappa a Malard e spedisce sotto la traversa d'esterno volante. Vantaggio dalla durata minima, perché già prima del riposo Diani carica da fuori e trova palo e schiena di Frohms, sfortunata nell'autorete della patta.

Si va alla ripresa ed è subito Germania con l'esterno di Huth che non trova lo specchio, dopodiché però la Francia alza la testa e Frohms stavolta è salvifica prima sull'inzuccata di Renard, pescata dall'angolo di Bacha, e poi su Diani, imbeccata dal retropassaggio suicida di Hegering. Quindi, al 76°, il gol qualificazione: lungo batti e ribatti tedesco, la palla finisce sulla fascia destra e ancora Huth pennella per lo stacco deciso di Popp, così è doppietta sia per le reti che per gli assist.

Ma non è finita, perché la Francia non s'arrende: Bacha dalla distanza e palla che rimbalza appena a lato, mentre sui traversoni di Perisset ci sono la conclusione alta di Matéo e il colpo di testa di Renard, bloccato da Frohms. La Germania avrebbe l'occasione da ko quando Huth mette dentro per Dallmann, che però, elusa l'avversaria, manda a lato sul più bello. Alle Bleus resta qualche punizione per sognare i supplementari, in ambo i casi non esce nulla di concreto e sulla seconda ecco il triplice che manda la Germania a giocare per il 9° successo europeo.