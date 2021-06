EURO 2020 Europei: Croazia agli ottavi, Inghilterra prima del girone

L'Inghilterra con il minimo sindacale strappa il primo posto nel Gruppo D e resta a Wembley per gli ottavi di finale in cui affronterà una delle tre star del Gruppo F, Francia, Germania o Portogallo per quello che sarà uno degli ottavi dal maggior tasso tecnico. Nell'ultima partita del gruppo l'Inghilterra piega la Repubblica Ceca con un gol di Sterling a metà del primo tempo. Suo anche il gol realizzato alla Croazia. L'Inghilterra con questa vittoria vince il girone con 7 punti, in virtù di 2 vittorie entrambe per 1-0 e il pareggio a reti bianche nel derby britannico con la Scozia.

La Croazia batte 3-1 la Scozia e passa agli ottavi. Oggi la Spagna deve vincere con la Slovacchia. Stessa cosa la Polonia, che alle 18 sfida la già qualificata Svezia. Così come cercherà di fare il Portogallo, alle 21 contro una Francia che vuole consolidare la vetta di girone. Ultima chance anche per l'Ungheria, stasera in campo opposta a una Germania in cerca del primo posto. L'Uefa dice no alla richiesta di illuminare coi colori arcobaleno lgbtq lo stadio di Monaco.



