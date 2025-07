Europei donne: Italia di misura, manita della Spagna

Il Gruppo B dell'Europeo comincia col doveroso minuto di silenzio per i fratelli Diogo Jota e André Silva, morti in un incidente d'auto la notte precedente. Commozione, applausi e poi il campo, dove l'Italia parte bene con l'1-0 sul Belgio, pericoloso giusto in avvio con la conclusione a lato di Wullaert. Quindi, al 44°, Di Guglielmo vince il contrasto su Deloose e innesca in area Caruso, che controlla, s'accentra e piazza il destro del vantaggio.

Reazione belga non pervenuta e con la ripresa il meglio è delle azzurre. Oliviero si libera per il cross e trova il tacco di Girelli, Lichtfus non si fa sorprendere. Il resto è di Cambiaghi che prima non inquadra dalla mezzaluna e poi sbatte a sua volta sulla parata di Lichtfus.

Tabellino ben diverso nell'altra partita, nella quale la Spagna campione del mondo liquida 5-0 il Portogallo. Neanche 2' e c'è già il vantaggio di Esther Gonzalez che riceve il cross di Olga, stoppa di petto e tocca a rete d'esterno volante. Ne passano altri 5' ed ecco il bis in spaccata di Vicky, liberata in area dalla combinazione tra Ona e Mariona. Mariona che fa doppietta di assist sventagliando in area per Alexia che riceve, elude Diana Gomes e infila in rete il terzo. Siamo sul finire della frazione, prima del riposo però c'è tempo anche per la doppietta di Esther Gonzalez, un comodo tap in da due passi dopo che il tiro-cross di Pina s'è stampato sul palo. Da qui si va dritti fino al recupero, quando il traversone teso di Paralluelo trova la perfetta schiacciata di testa di Martin-Prieto che vale la definitiva manita.